Самарцы рассказали, при каких условиях готовы занять рабочие места трудовых мигрантов

Самарцы рассказали о своих предпочтениях в работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, при каком условиях готовы занять рабочие места трудовых мигрантов. Горожане отметили, многие зарубежные сотрудники не лишают работы самарцев.

По информации hh.ru, специалисты подчеркивают, что чаще всего сотрудники ищут хорошие условия и зарплату выше той, что получают мигранты. Чаще всего о таких условиях заявляет рабочий персонал. Другие горожане рассматривают только работу, соответствующую их специальности. Многие сотрудники также хотели бы получить ДМС.

Многие сотрудники из сферы тренингов и управления персоналом готовы пойти на места трудовых мигрантов, чтобы повысить профессию.

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