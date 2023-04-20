Российский банк поддерживает донорское движение в России

Донорство помогает спасать жизни. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Сегодня в России отмечается День донора. Донорская кровь не имеет искусственных заменителей и крайне необходима для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями, а трансплантация костного мозга является единственной надеждой для людей, лечащихся от онкологических заболеваний крови. По данным Минздрава РФ, в таком лечении ежегодно нуждается свыше пяти тысяч россиян. Вероятность найти подходящего донора костного мозга — 1: 10 000: только 5% пациентов находят донора. Поэтому особенно важно, чтобы регистр пополнялся новыми людьми, и развивать корпоративное донорство.

Многие организации централизованно поддерживают это движение. Своими мероприятиями в этой области поделился Сбер. В банке донорские мероприятия проходят несколько раз в году. В 2022 году в благотворительной акции только в Москве приняло участие 1257 сотрудников банка. Они сдали 566 литров крови.

В первом квартале 2023 года День донора провели в новом формате. 450 сотрудников столичных подразделений банка сдали 203 литра крови, необходимой при проведении сложных операций. А каждый пятый сдал кровь для Федерального регистра доноров костного мозга для помощи пациентам в лечении онкологических заболеваний крови.