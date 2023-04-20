В парках и скверах Самары начали уничтожать клещей и грызунов в апреле 2023 года

Процедура уже была проведена на Вертолетной площадке, в скверах у площади Куйбышева Фото: администрация Самары

В Самаре активно ведется обработка территорий от клещей и грызунов. Приступить к сезонной процедуре удалось раньше срока. В результате сегодня обработано уже около 37% скверов. Информацию сообщили в мэрии.

– С погодой в этом году нам очень повезло. Если и далее будет сухо, до мая рассчитываем справиться с объемом работ во всех скверах – избавить их и от клещей, и от мышевидных грызунов, для которых мы раскладываем приманки, а именно специальные гранулы, брикеты, зерно, – рассказал представитель подрядчика Василий Ерниязов.

Обработка уже завершена на Вертолетной площадке, в сквере по улице Сергея Лазо, в скверах у площади имени В.В. Куйбышева, в сквере Высоцкого и на других общественных территориях. 20 апреля 2023 года работы велись в сквере Мичурина, а в ближайшее время они начнутся на транспортных развязках в Кировском и Промышленном районах.

Общая площадь акарицидной обработки согласно контракту составит 215 га. В парках и на набережной, где будут трудиться другие подрядчики, к таким мероприятиям приступят 24 апреля.

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