В Самарской области привели в порядок монумент «Вечная память»

Активисты партии и глава Междуреченска Ольга Батяева собрали и вывезли мусор, покрасили стелу памятника и его элементы.

В поселке Междуреченск Сызранского района Самарской области в порядок привели монумент «Вечная память». Территорию благоустроили активисты местного отделения «Единой России» и сотрудники администрации. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях, что памятником героям Великой Отечественной войны в поселке никто не занимается, по всей территории монумента лежат штукатурка и мусор.

- В ситуацию вмешались власти Сызранского района и активисты партийного проекта «Историческая память», они выехали на место и осмотрели памятник. Информация подтвердилась лишь частично. В прошлые выходные территорию около мемориала благоустроили, - рассказали в «Единой России».

Активисты партии и глава Междуреченска Ольга Батяева собрали и вывезли мусор, покрасили стелу памятника и его элементы.

Ранее люди также жаловались, что у монумента погасили Вечный огонь, однако выяснилось, что он там никогда не горел – к монументу не был подведен газ. Путаница возникла из-за элементов памятника, которые внешне похожи на Вечный огонь.