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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:24

Самарские студенты заняли второе место на III Межрегиональной юридической олимпиады

Вопросы были основаны на реальных случаях
Елена ВИДНАЯ
Вопросы были основаны на реальных событиях. Фото: Сбер.

Вопросы были основаны на реальных событиях. Фото: Сбер.

Состоялась III Межрегиональная юридическая олимпиада для студентов профильных факультетов и учебных заведений. В ней приняли участие 80 учащихся из 11 вузов Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей. Олимпиаду организовал Поволжский банк Сбербанка.

Интеллектуальный поединок состоялся в очном и онлайн формате. Студенческие команды соревновались в знании различных отраслей права и умении решать логические задачи. Вопросы для олимпиады готовили специалисты-практики в области юриспруденции, основываясь на реальных случаях.

- Олимпиада направлена на повышение правовой и финансовой грамотности молодежи. Она дает ребятам возможность проверить, насколько они подкованы в области права и законодательства, как быстро могут находить ответы и решать стоящие перед ними задачи. Кроме того, это прекрасная возможность научиться командной работе, - прокомментировал заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка Денис Белозерцев.

По результатам 4 этапов больше всего баллов набрала команда Волгоградского института управления филиала РАНХиГС «Вселенная «Ю». Второе место заняла команда «Имеем право» Самарского государственного экономического университета, а третье завоевала «Лига справедливости» Астраханского госуниверситета.