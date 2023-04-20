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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:42

Сеть супермаркетов заплатит 420 тысяч рублей пенсионерке, упавшей на крыльце магазина в Самарской области

Женщина получила серьезные травмы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Прокуратура выяснила, что в падении покупательницы виноваты владельцы торговой точки – они плохо убирали территорию у вход

Прокуратура выяснила, что в падении покупательницы виноваты владельцы торговой точки – они плохо убирали территорию у вход

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Чапаевска получит крупную денежную сумму из-за падения на крыльце магазина. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

По информации надзорного органа, инцидент произошел в феврале 2022 года у входа в магазин, принадлежащий крупной торговой сети. Пенсионерка поскользнулась и рухнула на крыльцо, в результате чего получила серьезные травмы: медики диагностировали у пострадавшей перелом шейки бедренной кости со смещением.

Прокуратура провела проверку, результаты которой показали, что в падении женщины виноваты владельцы торговой точки. Дело в том, что компания ненадлежащим образом содержала крыльцо зимой. На нем образовалась наледь.

Чапаевский городской суд счел доказательства достаточными и постановил взыскать с организации в пользу пенсионерки 420 тысяч рублей.

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