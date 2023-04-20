В Самаре поздравили супружеские пары, отметившие 50-летие семейной жизни

Поздравления принимали сразу четыре семьи. Все они – ветераны РКЦ "Прогресс". Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

В Самаре поздравили супружеские пары, прожившие в любви и согласии более полувека. Акция «Семья – просто Космос!» прошла при поддержке актива федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области. Торжественная церемония состоялась во Дворце бракосочетаний. Ее участниками стали ветераны РКЦ «Прогресс». Поздравления принимали сразу четыре пары – семьи Черняковских, Василевских, Стахановых и Карсунцевых.

– Правительство России и Самарской области в рамках реализации нацпроектов делает многое для того, чтобы росло качество жизни, а семейные ценности передавались из поколения в поколение. Глядя на вас, я вижу ту любовь и заботу, которой вы поддерживаете друг друга. Я искренне желаю вам продолжения успешного космического полета, долголетия и здоровья вам, вашим родным и близким, – обратилась к виновникам торжества председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в области Марина Сидухина.

Все юбиляры отличаются достижениями не только в семейной, но и в трудовой жизни. Так, Виталий Черняковский проработал на «Прогрессе» до 75 лет. В его копилке множество почетных грамот и медалей, в том числе – серебряная медаль ВДНХ за собственное изобретение. Супруга Виталия Черняковского Серафима 30 лет проработала в детском саду ЦСКБ «Прогресс». Сегодня она с гордостью носит почетное звание «Ветеран труда».

– Очень волнительный день, это как вторая свадьба. Очень хорошо, что чествуют семьи, прожившие столько лет. Хотелось бы, чтобы уважение к семейным скрепам широко пропагандировалось, – поделилась эмоциями Серафима Черняковская.

В честь юбилея супружеской жизни имена и фамилии тех, чья семья «просто Космос», внесли в Книгу почетных гостей самарского Дворца бракосочетания.