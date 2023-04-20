Волонтеры привели в порядок «Аллею Славы» на городском кладбище

Об уважении к исторической памяти лучше всего говорят дела. Фото: Единая Россия.

Ежегодно в преддверии Дня Победы депутаты, партийный актив «Единой России» совместно с волонтерами и представителями администрации городов и муниципальных районов участвуют в работах по благоустройству мемориалов, памятных мест, мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

«Аллея Славы» на городском кладбище - одно из таких знаковых мест. Здесь похоронены ветераны, Герои Советского Союза, а также сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

В этот раз на Аллее Славы добровольцы убрали старую листву, подмели дорожки, очистили места захоронения от сорняков и другого мусора, помыли памятники.

- Мы не первый год вместе благоустраиваем памятные места. К сожалению, многие захоронения уже заброшенные, потому что родственники ветеранов куда-то переехали или их уже тоже нет в живых, - рассказал руководитель Самарского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

- Об уважительном и бережном отношении к сохранению исторической памяти много говорят. Но лучшим доказательством может стать только кропотливая работа», - уверен координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

Напомним, что с 2019 года в рамках «Исторической памяти» в регионе реализуется проект по восстановлению захоронений героических земляков. За три недели апреля в рамках партпроекта «Единой России» в Самарской области привели в порядок более 200 площадок в 45 муниципалитетах. Каждое местное отделение партии вместе с волонтерами весной проверяет состояние воинских мемориалов и захоронений и определяет необходимый перечень работ по приведению в порядок памятных и знаковых мест, посвященных памяти героев страны.