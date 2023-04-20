Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое провел президент РФ

Совещание состоялось в преддверии Дня местного самоуправления. Фото: kremlin.ru

20 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. Совет собрался в новом составе – он был обновлен накануне совещания. В его состав вошли 69 человек, в том числе – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Заседание было посвящено вопросам кадрового потенциала муниципальной службы, задачам пространственного развития муниципалитетов, особенностям работы местного самоуправления, а также поддержке участников СВО и их семей. Президент отметил, что местные власти должны знать потребности каждой семьи, поддерживать контакты с жителями.

В Самарской области работа с населением ведется именно в таком ключе: губернатор настраивает органы исполнительной власти и руководителей муниципалитетов на открытость, диалог с земляками. Власти также активно поддерживают участников спецоперации. Так, регион первым разработал социальный паспорт военнослужащего, а после здесь был запущен проект «Возвращение».

Сами жители принимают активное участие в преображении малой родины. В частности, они выбирают территории для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». А с 2017 года в области реализуется проект «Содействие», дающий возможность активным, неравнодушным людям играть важную роль в улучшении жизни.

– Повышение благополучия и качества жизни граждан – это базовый приоритет нашей с вами общей работы. Для людей главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован – муниципальный, региональный или федеральный. Очень важно оправдывать доверие людей в вашей ежедневной напряженной работе, гарантировать честный, справедливый подход к каждому человеку, – подвел итог Владимир Путин.

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