В Самаре отправили под суд хулигана, кинувшего бутылку в Кухмистерскую фон Вакано

Полицейские нашли нарушителя по номеру авто, который попал на камеру наблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские оперативники нашли хулигана, который швырнул бутылку в Кухмистерскую фон Вакано. Молодой человек задержан и в скором времени предстанет перед судом. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, инцидент произошел ночью 15 апреля 2023 года. Неизвестный – как выяснится позднее, 24-летний самарец – подъехал на машине к зданию ресторана и бросил в окно бутылку. Правда, до пункта назначения она не долетела – угодила в забор и разбилась. Сам нарушитель после этого уехал.

Хулиганские действия попали на камеру видеонаблюдения. Полицейские нашли мужчину благодаря номеру автомобиля. Парень признал свою вину и заявил, что был пьян.

В отношении него было возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в Ленинский районный суд.

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