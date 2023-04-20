Дни инноватора пройдут в Самарской области с 22 по 27 апреля 2023 года

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Фото: министерство экономического развития СО

С 22 по 27 апреля 2023 года в Самарской области пройдут Дни инноватора. Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники узнают много важной информации, в том числе – о поддержке для развития своего бизнеса.

– Инновационным и технологическим компаниям, а особенно стартапам, находящимся в самом начале своего бизнес-пути, важно понимать, на какую поддержку они могут рассчитывать. Для этого мы регулярно проводим мероприятия, направленные на информирование предпринимателей о возможностях, созданных в регионе, – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В рамках мероприятия будут представлены практические рекомендации специалистов и пошаговые инструкции от тех, кто уже воспользовался льготами, выиграл грант, нашел индустриальных партнеров. Участникам также расскажут о конкурсах Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Российского фонда развития информационных технологий, Инновационного фонда Самарской области. Помимо этого, они узнают о возможностях, которые дает статус резидента технопарка «Жигулевская долина» и о том, как его получить.

Дни инноватора пройдут в Самаре, Тольятти и Сызрани. Зарегистрироваться можно по ссылкам.

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