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НовостиОбщество20 апреля 2023 16:56

Жители Самарской области сообщили, что вынуждены платить за бесплатные медицинские услуги

Причина – длинная очередность в больницах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В регионе будут созданы комиссии, которые займутся проверкой больниц

В регионе будут созданы комиссии, которые займутся проверкой больниц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области организуют проверку системы здравоохранения. Такая мера была принята после жалоб пациентов государственных медицинских учреждений. Об этом стало известно на заседании итоговой коллегии регионального Минздрава.

– Есть проблема, когда пациентам государственных медицинских учреждений назначают такие сроки оказания услуг, которые подталкивают жителей к их получению на платной основе, – обратил внимание присутствующих губернатор Дмитрий Азаров.

По поручению главы региона в Самарской области будет создана комиссия, которая проверит больницы, предоставляющие услуги по ОМС. В ее состав войдут представители Общественной палаты региона, областного ОНФ, сотрудники контрольного департамента.

– Надеюсь, что мы совместно разберемся в этом вопросе, почему при таком оснащении медицинских учреждений за последние годы, у нас растет очередь на обследования, где у нас недостаточно выстроена система, насколько эффективно используется оборудование, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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