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НовостиОбщество21 апреля 2023 3:54

Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия по дорожной безопасности

Внимание уделили работе со школьниками
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы напомнили о ПДД

Инспекторы напомнили о ПДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику и безопасность на дорогах. Правоохранители привлекают внимание к проблеме.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы обращают внимание на безопасность детей в салоне, соблюдение скоростного режима и дисциплину водителей. Помощники сотрудников ГИБДД помогли провести мероприятия и вручали автолюбителям памятки. Водители пообещали соблюдать ПДД.

Сотрудники дорожной полиции также напомнили правила дорожного движения и важность использования детских удерживающих устройств.

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