Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия по дорожной безопасности

Инспекторы напомнили о ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику и безопасность на дорогах. Правоохранители привлекают внимание к проблеме.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы обращают внимание на безопасность детей в салоне, соблюдение скоростного режима и дисциплину водителей. Помощники сотрудников ГИБДД помогли провести мероприятия и вручали автолюбителям памятки. Водители пообещали соблюдать ПДД.

Сотрудники дорожной полиции также напомнили правила дорожного движения и важность использования детских удерживающих устройств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.