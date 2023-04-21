В Самарской области провели более 13 тысяч исследований крови для спасения новорожденных

В 630 случаях был иммунологический конфликт матери и ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего с 2018 по 2022 год на областной станции переливания крови в Самарской области провели более 13500 исследований крови для переливания новорожденным. В 630 случаях был иммунологический конфликт матери и ребенка.

— При переливании важно учитывать иммунологические риски при трансфузии. Особое внимание уделяется работе с новорожденными. Без индивидуального подбора могут возникнуть гемолитические осложнения, — отметила главный внештатный трансфузиолог минздрава Самарской области Елена Кудинова.

Так, 31 декабря около 18:00 на станцию поступили пробирки для экстренного подбора компонентов донорской крови для новорожденных двойняшек из Тольятти с острой дыхательной недостаточностью. Они родились с экстремально низкой массой тела. Подходящую кровь подобрали в кратчайшие сроки, и детям перелили 10 и 15 мл.

По словам специалиста, почти весь 2022 год служба крови региона подбирала тромбоциты ребенку 10 лет с гематологическим заболеванием. Работники лаборатории несколько раз в неделю проводили поиск совместимых доноров. Из 120 обследованных подошло 30 человек. В результате состояние ребенка стабилизировали.

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