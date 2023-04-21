В Самарской области образовалась пробка на Южном проезде из-за лежачей собаки

Из-за объезда снизилась скорость движения. Фото: "Самара ДТП"
В Самарской области по традиции ранним утром дороги сковали пробки. Автолюбители стараются избежать столкновений и ДТП, поэтому предельно внимательно относятся к движению.
В пятницу, 21 апреля, местные жители заявили о пробке на Южном проезде. В социальных сетях появилось видео, объясняющее транспортный затор. На проезжей части лежала собака. Автолюбителям пришлось объезжать животное. Очевидцы поделились кадрами.
О состоянии животного пока неизвестно. В комментариях пользователи отметили, что еще одной проблемой на участке стало несоблюдение дистанции.
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