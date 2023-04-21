Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 4:33

В Самарской области образовалась пробка на Южном проезде из-за лежачей собаки

Водители долго объезжают животное
Алена ПРОВКИНА
Из-за объезда снизилась скорость движения. Фото: "Самара ДТП"

Из-за объезда снизилась скорость движения. Фото: "Самара ДТП"

В Самарской области по традиции ранним утром дороги сковали пробки. Автолюбители стараются избежать столкновений и ДТП, поэтому предельно внимательно относятся к движению.

В пятницу, 21 апреля, местные жители заявили о пробке на Южном проезде. В социальных сетях появилось видео, объясняющее транспортный затор. На проезжей части лежала собака. Автолюбителям пришлось объезжать животное. Очевидцы поделились кадрами.

О состоянии животного пока неизвестно. В комментариях пользователи отметили, что еще одной проблемой на участке стало несоблюдение дистанции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.