Устроить себе полноценный отпуск в начале мая собираются 12% жителей Самары

Брать отпуск между майскими праздниками чаще планируют респонденты с доходом более 80 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, взять отпуск между майскими праздниками, чтобы получить полноценные длинные каникулы, в этом году собираются 12% работающих жителей Самары.

В этом году праздничные выходные будут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. У 72% самарцев планов взять отпуск между этими датами нет, 7% работают по сменному графику, а 9% не определились, как провести начало мая.

Брать отпуск между майскими праздниками чаще планируют респонденты с доходом более 80 тысяч рублей (13%), тогда как среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей такие планы оказались только у 7%. Мужчины чаще женщин устраивают себе полноценные каникулы в первой декаде мая (16% против 9%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал