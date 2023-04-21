Расписание движения пригородных поездов из Самары до Тольятти изменится 25, 26 и 27 апреля

Это связано с проведением работ по ремонту пути. Фото: АО "Самарская ППК"

В Самарской области 25, 26, 27 апреля изменится расписание движения пригородных поездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск.

— Это связано с проведением работ по ремонту пути, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 25 апреля, отменяются электропоезда «Ласточка»: № 7128/7127 Самара (20:15) – Тольятти (22:10), № 7130/7129 Тольятти (20:11) – Самара (22:06). А 26 и 27 апреля не будут ездить № 7112/7111 Самара (08:12) – Тольятти (10:11), № 7118/7117 Тольятти (10:31) – Самара (12:27), № 7128/7127 Самара (20:15) – Тольятти (22:10) и № 7130/7129 Тольятти (20:11) – Самара (22:06).

Также в эти даты отменяются пригородные поезда: № 6328/6327 Царевщина (06:23) – Самара (07:27), № 6322/6321 Самара (13:05) – Курумоч (14:31), № 6308/6307 Курумоч (15:17) – Самара (16:45), № 7375 Жигулевское Море (15:36) – Жигулевск (15:52) и № 7376 Жигулевск (17:07) – Жигулевское Море (17:21).

Пригородный поезд № 6316/6315 Курумоч (18:22) – Самара (19:49) устанавливается сообщением Курумоч (18:22) – Стахановская (19:34), так как на участке Стахановская – Самара отменяется. Помимо этого, 26 апреля отменяются следующие поезда: № 6332/6311 Самара (06:54) – Курумоч (08:22) и № 6334/6333 Курумоч (12:11) – Самара (13:38)

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