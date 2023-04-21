В Самаре злоумышленник украл из чужого подъезда слесарные инструменты

Мужчина украл инструменты с помощью отвертки. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что у него украли электро-слесарных инструменты.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший проживает на 11 этаже по улице Димитрова. Рядом с его квартирой расположен шкаф, в котором он хранил инструменты. Вечером мужчина обнаружил, что из шкафа пропали инструменты. Сумма причиненного ущерба оценили в 25 тысяч рублей. Правоохранители провели проверку, нашли отвертку и смогли задержать злоумышленника.

Подозреваемый признался, что продал инструменты своему знакомому за 2000. Когда приятель узнал, что покупка является похищенной, то добровольно сдал ее полиции. Возбуждено уголовное дело.

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