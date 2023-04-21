В Самаре утвердили кодекс этики и служебного поведения чиновников

В кодексе перечисляется, как должен себя вести муниципальный служащий.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре утвердили кодекс этики и служебного поведения отдельных категорий муниципальных служащих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В кодексе перечисляется, как должен себя вести муниципальный служащий и что не рекомендуется делать. Согласно документу, чиновники не должны допускать личную заинтересованность и конфликт интересов.
Отдельным пунктом говорится о необходимости воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в исполнении обязанностей и избегать конфликтных ситуаций, чтобы не нанести ущерб репутации.
Прописано и то, что чиновники не должны использовать служебное положение для оказания влияния при решении вопросов личного характера. Кодекс приписывает воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органов местного самоуправления Самары.
Также муниципальным служащим надо воздерживаться от обозначения стоимости в иностранной валюте товаров, работ, услуг, сумм сделок, показателей бюджетов, размеров заимствований и долгов.
В документах обозначено, что чиновники должны исключать из своего поведения угрозы, оскорбительные выражения, реплики, действия, а также грубости, пренебрежительный тон, заносчивость. Не рекомендуется курить во время служебных совещаний и бесед с гражданами.
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