В Самаре утвердили кодекс этики и служебного поведения чиновников

В кодексе перечисляется, как должен себя вести муниципальный служащий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили кодекс этики и служебного поведения отдельных категорий муниципальных служащих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В кодексе перечисляется, как должен себя вести муниципальный служащий и что не рекомендуется делать. Согласно документу, чиновники не должны допускать личную заинтересованность и конфликт интересов.

Отдельным пунктом говорится о необходимости воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в исполнении обязанностей и избегать конфликтных ситуаций, чтобы не нанести ущерб репутации.

Прописано и то, что чиновники не должны использовать служебное положение для оказания влияния при решении вопросов личного характера. Кодекс приписывает воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органов местного самоуправления Самары.

Также муниципальным служащим надо воздерживаться от обозначения стоимости в иностранной валюте товаров, работ, услуг, сумм сделок, показателей бюджетов, размеров заимствований и долгов.

В документах обозначено, что чиновники должны исключать из своего поведения угрозы, оскорбительные выражения, реплики, действия, а также грубости, пренебрежительный тон, заносчивость. Не рекомендуется курить во время служебных совещаний и бесед с гражданами.

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