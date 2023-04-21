В Самарской области ввели особый противопожарный режим с 21 апреля по 14 мая 2023 года

В регионе введен особый режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за установившейся погоды возрос риск появления пожарных ситуаций. В регионе ввели особый режим.

По информации министерства сельского хозяйства Самарской области, в регионе установили особый противопожарный режим с 21 апреля по 14 мая 2023 года. На территории запрещено использование открытого огня и выжигание сухой травянистой растительности. Помимо этого, в период особого режима при наступлении 4-5 классов органы власти могут вводить ограничение на посещение лесов.

Напомним, местным жителям рассказали, какая погода будет в начале мая. В регионе ожидаются аномальные температурные скачки.

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