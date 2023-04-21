Появились эскизы новой галереи «Виктория» после реконструкции в Самаре

Все этажи будут связаны центральной лестницей и лифтом. Фото: галерея «Виктория»

Стало известно, какой будет новая галерея «Виктория» в Самаре после реконструкции, которую планируют завершить в 2025 году.

— С уверенностью можем сказать, что она останется независимой площадкой современной культуры, но будет более технологичной, доступной и просторной, — написали в группе «Виктории» во Вконтакте.

Крыша станет доступной террасой с садом скульптур и видом на Волгу. Фото: галерея «Виктория»

По проекту центральный вход развернут лицом к Волге. На первом этаже откроют кафе, расширенный книжный магазин, гардероб, детскую комнату. Отмечается, что все этажи будут связаны центральной лестницей и лифтом.

На втором этаже будет находиться постоянная экспозиция, посвященная самарскому искусству. Третий этаж останется пространством для флагманских проектов. А крыша станет доступной террасой с садом скульптур и видом на Волгу.

На втором этаже будет находиться постоянная экспозиция. Фото: галерея «Виктория»

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