Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления

Местное самоуправление позволяет эффективно решать актуальные для людей вопросы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 апреля, отмечается День местного самоуправления. По этому случаю к жителям Самарской области обратился губернатор Дмитрий Азаров.

— Наша губерния стояла у истоков создания органов муниципальной власти. Именно у нас в середине ХIХ века было созвано первое в России учредительное губернское земское собрание. Сегодня местное самоуправление позволяет эффективно решать актуальные для людей вопросы, — отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в условиях санкционного режима и попыток стран Запада организовать экономическую блокаду России роль местного самоуправления становится еще более значимой. Именно на местах проводится важная работа по поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, реабилитации бойцов, реализации нацпроектов.

— Благодарю работников и ветеранов органов МСУ за нелегкий труд, высокую самоотдачу, профессионализм, стремление приносить пользу обществу. Мы, власти региона, и в дальнейшем будем оказывать всю необходимую помощь, — подытожил губернатор и пожелал крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

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