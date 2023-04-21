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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:48

Умер доцент Самарского университета Сергей Симатов

Член СЖР скончался на 76-м году жизни
Алена ПРОВКИНА
Сергея Александрович скончался 19 апреля 2023 года

Сергея Александрович скончался 19 апреля 2023 года

В Самаре стало известно о смерти преподавателя Самарского университета, доцента кафедры Отечественной истории Сергея Симатова. Член Союза журналистов России скончался в 75 лет.

Сергей Александрович был активным участников Союза журналистов, а также стал организатором Самарского Института Журналистики. В 2008 году Сергея Симатова наградили Знаком «За заслуги перед журналистским сообществом». О смерти стало известно 19 апреля 2023 года.

Редакция «КП-Самара» приносит свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича.