Умер доцент Самарского университета Сергей Симатов

Сергея Александрович скончался 19 апреля 2023 года

В Самаре стало известно о смерти преподавателя Самарского университета, доцента кафедры Отечественной истории Сергея Симатова. Член Союза журналистов России скончался в 75 лет.

Сергей Александрович был активным участников Союза журналистов, а также стал организатором Самарского Института Журналистики. В 2008 году Сергея Симатова наградили Знаком «За заслуги перед журналистским сообществом». О смерти стало известно 19 апреля 2023 года.

Редакция «КП-Самара» приносит свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича.