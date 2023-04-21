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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:22

В Самаре мужчина решил проткнуть шины обидчице

Горожанин не сумел принять критику
Алена ПРОВКИНА
Мужчина проткнул колеса обидчице. Фото: соцсети

Мужчина проткнул колеса обидчице. Фото: соцсети

В Самаре во дворе одного жилого комплекса мужчина решил «по-взрослому» отомстить женщине. Автолюбительница сделала замечание за громкую музыку в конце апреля 2023 года.

В социальных сетях пользователи поделились кадрами последствий ссоры между мужчиной и женщиной. По словам потерпевшей, местный житель громко слушал музыку с матом. Рядом находились дети. Женщина-водитель сделала замечание, но мужчина не сумел воспринять критику. Горожанин разозлился и проткнул шины обидчице.

Чем закончилась история – пока неизвестно. Подробностей конфликта нет. В комментариях пользователи возмущены поведением мужчины.