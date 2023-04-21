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НовостиЗдоровье21 апреля 2023 8:49

В Самарской области обнаружили 305 случаев коронавируса 21 апреля 2023 года

За сутки госпитализировали в медицинские учреждения 44 человек
Ирина СИНЕГУБОВА
Победить болезнь и излечиться удалось 247 жителям региона.

Победить болезнь и излечиться удалось 247 жителям региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 21 апреля 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 305 случаев коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 247 жителям региона.

За сутки госпитализировали в медицинские учреждения 44 человек, один житель региона скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено меньше заболевших. Вчера, 20 апреля 2023 года, в Самарской области 336 человек заболели коронавирусом.