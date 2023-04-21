В Самаре полицейские и общественники сдали более 20 литров крови

Полицейских поблагодарили за готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские представители Общественного совета присоединились к акции по сдачи крови, чтобы пополнить донорский банк. Участие приняли около 50 сотрудников полиции различных подразделений.

— Сотрудники органов внутренних дел, сдавая свою кровь, вносят свой вклад в развитие донорства крови и ее компонентов, повышение мотивации участия в донорском движении, спасение жизней, — отметили в ГУ МВД по Самарской области.

Среди полицейских есть те, кто впервые поучаствовал в сдаче крови, и опытные доноры, которые на протяжении долгого времени помогают людям. Так, полицейский полка ППС Управления МВД по Самаре является почетным донором России, на его счету уже 188 донаций.

В результате акции добровольцы сумели пополнить банк крови более чем на 20 литров. Полицейских поблагодарили за готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся.