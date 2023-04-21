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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:18

В Самаре полицейские и общественники сдали более 20 литров крови

Участие приняли около 50 сотрудников полиции
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейских поблагодарили за готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся.

Полицейских поблагодарили за готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские представители Общественного совета присоединились к акции по сдачи крови, чтобы пополнить донорский банк. Участие приняли около 50 сотрудников полиции различных подразделений.

— Сотрудники органов внутренних дел, сдавая свою кровь, вносят свой вклад в развитие донорства крови и ее компонентов, повышение мотивации участия в донорском движении, спасение жизней, — отметили в ГУ МВД по Самарской области.

Среди полицейских есть те, кто впервые поучаствовал в сдаче крови, и опытные доноры, которые на протяжении долгого времени помогают людям. Так, полицейский полка ППС Управления МВД по Самаре является почетным донором России, на его счету уже 188 донаций.

В результате акции добровольцы сумели пополнить банк крови более чем на 20 литров. Полицейских поблагодарили за готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся.