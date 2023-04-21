В Самарской области сразу десять вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений

Самарские вызу попали в рейтинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу десять вузов из Самарской области попали в рейтинг лучших учебных заведений. Специалисты составили свой собственный список.

Согласно исследованию hh.ru, молодежное направление и служба исследований составили свой рейтинг лучших вузов страны в 2023 году. В десятку лучших вошли: «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургских политехнических университет Петра Великого и Казанский федеральный университет. В рамках подготовки рейтинга сециалисты проанализировали более 2 млн резюме соискателей, окончивших вузы. Рейтинг охватывает весь спектр высшего образования в стране.

Среди вызов Самарской области самую высокую строчку занял Тольяттинский государственный университет, оказавшись на 31 месте. СамГТУ занял 36 строчку, СГЭУ – 75, СНИУ – 132, МИР – 208, СамГУПС – 224, СамГМУ – 262, ПВГУС – 285, ПГУТИ – 297, СГСПУ – 383.