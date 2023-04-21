Тольяттиазот организовал для детей сотрудников экскурсии в морской центр

В ходе экскурсии гости также изучили представленные экспонаты. Фото: Тольяттиазот

Тольяттиазот организовал экскурсии для детей сотрудников в детский морской центр имени Героя Советского Союза Никонова. В образовательном центре подрастающее поколение обучают военно-морскому делу.

Более 50 ребят в возрасте от 4 до 13 лет познакомили с азами военно-морского дела и с профессиями, которым обучают в центре. Дети смогли почувствовать себя настоящими курсантами, научиться вязать морские и туристические узлы, постоять за штурвалом корабля.

В ходе экскурсии гости также изучили представленные экспонаты, среди которых судовые приборы, элементы старых боевых кораблей, фрагмент якорной мины, поднятой с морского дна в Керченском проливе, старинные карты, навигационное оборудование.

— Организуя разноплановые тематические мероприятия для детей ТОАЗа, мы стремимся предоставить возможность подрастающему поколению расширить свой кругозор, найти новых друзей и сделать досуг более насыщенным, — отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Детский морской центр является подшефным учреждением Тольяттиазота. Ранее предприятие передало в дар новое оборудование для занятий спортом в дни каникул. Каждый год центр организует летнюю оздоровительную кампанию на берегу р. Усы. Дети сотрудников ТОАЗа смогут опробовать экологически безопасное снаряжение для игры в лазертаг под руководством курсантов.