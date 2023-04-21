В Тольятти грабитель, угрожая продавцам, «вынес» кассы в двух пекарнях

К преступлению оказался причастен 58-летний местный житель Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оперативники задержали грабителя, который обчистил пекарни в Тольятти. Ущерб составил 16 тысяч рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О преступлении в полицию заявили представители сразу двух торговых точек. Они сообщили, что около часа назад неизвестный ворвался в пекарни и под угрозами забрал деньги из кассы.

Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения. Также оказалось, что грабитель оставил на местах преступления отпечатки пальцев. По ним полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 58-летний житель Тольятти. Его заметили в одном из дворов Автозаводского района и задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Тольяттинцу грозит до 7 лет лишения свободы