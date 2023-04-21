В Самарской области женщине запретили покидать страну из-за незаконного забора

Приставы обязали женщину снести забор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местной жительнице запретили покидать страну. Женщина самовольно возвела забор.

По информации ГУФССП России по Самарской области, две соседки поссорились из-за незаконного забора. Но это стало не единственным камнем преткновения. Женщина установила на участке летний водопровод, конструкция которого лежала на участке других жителей. Приставы обязали женщину демонтировать конструкцию, но сносить забор она отказалась.

Дело передали в суд. Приставы демонтировали участок. Сотрудники службы вынесли в отношении должницы постановление об ограничение выезда из страны. Только после этого женщина снесла забор.