Заказчик и подрядчик строительства «Театральной» незаконно продлили срок контракта в Самаре

Из-за заключения дополнительного соглашения создались преференции подрядчику. Фото: администрация Самары

Прокуратура Самары проверила исполнение госконтрактов на выполнение строительно-монтажных работ станции метро «Театральная» и обнаружила нарушения. Заказчика и подрядчика привлекли к административной ответственности за незаконное продление срока контракта.

— ГКУ СО «Управление капитального строительства» и ООО «ВТС-9» заключили дополнительное соглашение к контракту. Оно увеличило срок работ свыше предусмотренного законодательством, — сообщили в прокуратуре по Самарской области.

Из-за заключения дополнительного соглашения создались преференции подрядчику. В результате в отношении ГКУ СО «УКС» и директора учреждения были возбуждены дела об административных правонарушениях. 19 апреля 2023 года УФАС по Самарской области решило привлечь к административной ответственности.

Организации назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, а директору – 20 тысяч рублей. помимо этого, УФАС по Самарской области объявило предупреждения директору филиала «Метро» АО «Волгатранстрой-9» и ООО «ВТС-9», которые допустили нарушение впервые.