Для самарских дачников ускорили мобильный интернет

Теперь на даче будет отличный интернет. Фото: МТС.

В крупных дачных массивах и местах летнего отдыха жителей Самарской области прошла модернизация сети LTE, сообщает цифровая экосистема МТС. Скорость мобильного интернета выросла на треть – дачники и туристы смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом, общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.

Сеть усилили в пригородах Самары, в частности в ТСН СНТ «Кряжский массив», в Волжском районе – крупном дачном массиве «Аглос» и селе Воскресенка. Выросли скорости мобильного интернета и в окрестностях Кинеля – поселках Алексеевка и Усть-Кинельском, где расположено множество садово-дачных товариществ.

Особое внимание уделили качеству связи и покрытию в пригородах Тольятти и населенных пунктах Ставропольского района, где проводят отпуска и выходные дни тольяттинцы и жители области. В частности, на треть выросла скорость мобильного интернета в садовых товариществах АвтоВАЗАа, в СНТ «Ромашка», в селе Подстепки, где расположены крупные дачные массивы на берегу Волги.

- Ежегодно с наступлением теплых дней мы наблюдаем миграцию абонентов за город и рост мобильного трафика в популярных местах отдыха. Благодаря регулярно проводимым работам наша сеть выдерживает повышение нагрузки в летний период. Даже вдали от города жители региона могут пользоваться скоростным интернетом и привычными цифровыми сервисами нашей экосистемы – дистанционно работать, скачивать большие объемы информации, общаться, смотреть онлайн-видео и слушать музыку, – рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.