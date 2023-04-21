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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 10:53

В Самарской области мужчина до смерти избил бывшую супругу во время совместной гулянки

Он нанес экс-возлюбленной множество ударов по голове и телу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ближайшие годы житель губернии проведет в колонии

Ближайшие годы житель губернии проведет в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе суд вынес приговор местному 48-летнему жителю. Мужчина отправится в колонию за расправу над бывшей супругой. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Преступление было совершено в ноябре 2022 года в квартире осужденного. Там он был вместе с экс-возлюбленной – они пили алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и мужчина набросился на бывшую жену. Он нанес ей множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.