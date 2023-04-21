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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 10:58

В Самарской области мужчина убил своего друга из-за ссоры

Подозреваемый предстанет перед судом
Алена ПРОВКИНА
Мужчина окажется в колонии

Мужчина окажется в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области местный житель понесет уголовную ответственность. Его подозревают в убийстве.

По информации прокуратуры Самарской области, 51-летний мужчина решил провести время с другом. Во время общения завязалась ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый стал избивать знакомого, он нанес не менее 10 ударов руками по голове и телу потерпевшего. Спустя непродолжительное время друг злоумышленника скончался на месте. Драка произошла в начале текущего года.

Правоохранители задержали подозреваемого. Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.