Вырвала подруге «золотые» зубы и добила ее ножом: самарчанка, виновная в ряде жестоких убийств, пыталась выйти по УДО

Женщину признали виновной в ряде жутких преступлений и приговорили к 19 годам лишения свободы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре попыталась выйти на свободу преступница, виновная в совершении ряда жестоких преступлений. На ее счету разбойные нападения и более двух убийств. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Одна из расправ была совершена ради «золотых» зубов знакомой. Все случилось несколько лет назад. Осужденная пила алкоголь вместе со своей жертвой. В какой-то момент она и ее подельники накинулись на женщину и несколько раз ударили ее ножом в грудь. Пострадавшая была еще жива, когда «подруга» вырвала у нее изо рта золотые, как она думала, зубы – они оказались железными коронками. После этого несчастную добили ножом.

Помимо этого, осужденная совершала разбойные нападения на фермеров, которых после находили убитыми, и убивала своих собутыльников. Тела погибших были спрятаны в гаражах.

В ноябре 2020 года суд приговорил преступницу к 19 годам лишения свободы. Она отбывает срок в ИК-15. Недавно женщина попыталась выйти по УДО, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.