Каждый третий самарец копит на собственную квартиру

Самарцы рассказали о своих целях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, от чего готовы отказаться ради покупки квартиры. Каждый третий горожанин копит на собственное жилье.

По информации группы «Ренессанс страхование», 32% опрошенных признались, что копят на свою квартиру. 16% респондентов признались, что ради этого готовы иметь высокий пассивный доход. Чтобы осуществить свою мечту, многие горожане готовы отказаться от ресторанов и развлечений, новой одежды, алкоголя и личного транспорта.

Помимо этого, каждый пятый респондент признался, что так и не смог сделать первый шаг к своей мечты. В большинстве случаев, у самарцев недостает финансовых средств.