В ОДК-Кузнецов подвели итоги «Недели без турникетов»

Школьники и студенты посмотрели экспозицию музея предприятия. Фото: ОДК-Кузнецов

ОДК-Кузнецов подвел итоги весеннего этапа всероссийской акции «Неделя без турникетов». Более 200 старшеклассников и студентов региона посетили самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

С 10 по 21 апреля в рамках акции прошло 10 экскурсий для учеников с 6 по 11 классы школ, студентов самарского Политеха и воспитанников центра «Ровесник». Школьники и студенты посмотрели экспозицию музея ОДК-Кузнецов, где представлены образцы выпущенной на предприятии техники.

Также учащиеся посетили новые участки инструментального производства ОДК-Кузнецов, где изготавливают инструмент и оснастку для основного производства, а также детали для газотурбинных двигателей. Экскурсии прошли и в центре специализации «Коробки приводов и агрегатов».

Экскурсии проводили работники завода. Ребята смогли узнать об истории предприятия, его вкладе в развитие ракетного и авиационного двигателестроения и задать интересующие вопросы. Специалисты учебного центра рассказали о программах целевого обучения «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт».

— Благодаря акции школьники могут познакомится с современным предприятием, посмотреть на работу новейшего оборудования, пообщаться с представителями различных профессий и, возможно, сделать выбор в пользу инженерного образования. Квалифицированные специалисты необходимы постоянно растущему предприятию, —отметил заместитель гендиректора «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.