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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:50

В Самаре прокуратура проведет проверку горевшего дома на улице Ново-Садовой

На участке отсутствовали ограждения
Алена ПРОВКИНА
Возгорание произошло из-за отсутствия ограждения. Фото: прокуратура Самарской области

Возгорание произошло из-за отсутствия ограждения. Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдений требований пожарной безопасности. На Ново-Садовой загорелся расселенный дом 20 апреля 2023 года.

О происшествии стало известно от пользователей социальных сетей. Специалисты МЧС оперативно прибыли на место и приступили к работе по ликвидации возгорания. Огонь зафиксировали на последнем этаже и на кровле расселенного здания. По информации прокуратуры Самарской области, дом признали аварийным и расселили, но не снесли.

Также на участке отсутствовали ограждения, поэтому доступ к территории имели все граждане. Сотрудники ведомства проверяют органы МСУ на соблюдение требований пожарной безопасности.