В Тольятти судебные приставы арестовали у виновника ДТП машину за долг в 300 тысяч рублей

Должник продолжал уклоняться от оплаты и скрывал место нахождения транспортного средства. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

На дороге в Самарской области житель Тольятти допустил ДТП, здоровью человека был причинен тяжкий вред по неосторожности. За нежелание выплачивать компенсацию судебные приставы арестовали автомобиль мужчины.

— Суд признал мужчину виновным и обязал компенсировать пострадавшему ущерб в размере 300 тысяч рублей. В отношении него возбудили исполнительное производств, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Так как в установленный срок автомобилист не выплатил компенсацию, с него взыскали исполнительский сбор в размере 21 тысячи рублей. Также мужчину ограничили в праве выезда за пределы России и запретили осуществлять регистрационные действия в отношении его автомобиля.

Однако должник продолжал уклоняться от оплаты и скрывал место нахождения транспортного средства. Сотрудники разыскали автомобиль и составили акт описи и ареста, после чего машину передали на специализированную стоянку. Если мужчина не выплатить в полном размере компенсацию пострадавшему в ДТП, то свой автомобиль он больше не увидит.