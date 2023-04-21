В Самаре обсудят безопасность и гигиену труда на производстве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре «Комсомольской правды» 24 февраля пройдет круглый стол, посвященный Всемирному дню охраны труда. Эксперты обсудят тему «Безопасность и гигиена труда. Изменения в расследовании несчастных случаев и формирование на предприятиях региона безопасной производственной среды».

В мероприятии примут участие представители Государственной инспекции труда в Самарской области, Департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене и надзору на транспорте Управления Роспотребнадзора по Самарской области, территориального отделения Социального фонда РФ, Федерации профсоюзов ФПСО Самарской области, а также крупнейших предприятий Самарского региона - Тольяттиазота и Куйбышевской железной дороги.

На мероприятии обсудят, какая обстановка складывается в регионе по уровню производственного травматизма, профзаболеваемости и смертности, как работают изменения, внесенные в порядок расследования несчастных случаев на производстве, что может снизить цифры по несчастным случаям и смертности на производстве и многое другое.