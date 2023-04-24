Директор самарской УК «Коммунресурс» расскажет, повлияет ли ранняя весна на платежки за тепло

Задавайте свои вопросы по телефону 379 39 39.

Директор управляющей компании «Коммунресурс» Леонид Пугачев и главный инженер УК Алексей Илюшин подведут итоги месячника по благоустройству и отопительного сезона, а также расскажут о начале ремонтной кампании. Они сделают это в 12:03 в понедельник, 24 апреля 2023 года, в программе «Коммунальный вопрос» на радио «Комсомольская правда» 98.2 FM в Самаре.

Повлиял месячник по благоустройству на уборку? Куда обращаться, если во дворе или в подъезде все еще грязно? Скажется ли ранняя весна на квитанциях за тепло? На эти и многие другие вопросы спикеры ответят в прямом эфире.

Вы тоже можете задать волнующие вас вопросы Леониду Пугачеву и Алексею Илюшину во время передачи, позвонив по номеру 379 39 39.