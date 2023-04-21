Несколько домов Самары останутся без холодной воды 24-27 апреля 2023 года

Отключения будут кратковременными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе коммунальщики Самары вновь приступят к ремонтно-профилактическим работам на сетях водоснабжения. Из-за этого несколько домов временно останутся без холодной воды. В ООО «РКС-Самара» озвучили список адресов.

В понедельник, 24 апреля, подачу ХВС приостановят в частном секторе по 10-й линии, 11-й линии, 12-й линии, 13-й линии, а также на улице Сквозная (от 10-й линии до дома №1А). Воды не будет с 9:00 до 17:00.

Во вторник, 25 апреля, водоснабжение отключат на улице Советской Армии, 125. Здесь же будет установлен бойлер. Работы будут выполнены в период с 10:00 до 13:00.

В четверг, 27 апреля, холодной воды не будет на улице Мальцева, 2. Бойлер можно будет найти по этому же адресу. Отключения запланированы с 10:00 до 17:00.

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