Магазины Zara и Pull&Bear начнут работу в ТЦ «Мега» в Самаре под новыми названиями

Точная дата открытия торговых точек пока остается загадкой Фото: Яндекс.Карты

Магазины Zara и Pull&Bear возвращаются в областную столицу. Они будут работать в ТЦ «Мега». Правда, с небольшими изменениями – торговые точки встретят посетителей под новыми названиями. Так, Zara теперь будет называться MAAG, а Pull&Bear – DUB.

Подготовка к открытию магазинов уже началась – в «Меге» можно заметить новые вывески. Пока внутри пусто, активные работы в помещениях не ведутся. Однако информация на официальном сайте того же MAAG гласит, что открытие в Самаре не за горами.

Напомним, информация о возвращении популярных магазинов появилась еще в начале апреля 2023 года. Тогда же стало известно о смене названий. Отмечалось, что коллекции с новыми бирками уже прибыли в Россию. Открытие намечалось на апрель-май.

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