Компанию-подрядчика заподозрили в хищении 12 млн рублей при рекультивации свалки в Тольятти

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подрядчика заподозрили в хищении крупной суммы средств при выполнении работ в рамках муниципального контракта. Информацию сообщили в прокуратуре региона.

Фирма, о которой идет речь – ООО ПФК «РОСПРОМСТРОЙ». Компания заключила контракт с администрацией Тольятти, в рамках которого должна была рекультивировать производственную свалку инертных отходов.

В период с июля по сентябрь 2022 года подрядчик вывозил свалочный грунт и отходы на полигон. На основании актов, предоставленных в мэрию, работы были приняты. Однако позднее выяснилось, что в документации содержались ложные сведения – обнаружились несоответствия между фактическим объемом вывезенных отходов и цифрами в документах. В результате компания неправомерно получила более 12 млн. рублей.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере». Расследование продолжается.

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