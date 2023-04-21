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НовостиОбщество21 апреля 2023 15:47

В Самарской области объявлен конкурс на рецепт лучшего яблочного варенья

Инициатором выступили активистки из «Женского движения Единой России»

17 апреля 2023 года дан старт конкурсу «Лукошко семейных рецептов» по изготовлению варенья на основе яблок. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого достаточно заполнить форму участника, указать свои данные, способ связи и записать рецепт, перейдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6437ee0384227c042113352f.

Победители конкурса «Лукошко семейных рецептов» получат в подарок саженцы яблонь от ведущих самарских плодопитомников, а самые интересные идеи войдут в сборник самарских рецептов яблочного варенья «Из Самары с любовью».

Изготовленное по лучшим семейным рецептам варенье из яблок будет передано нашим бойцам, военнослужащим, находящимся в зоне СВО, раненным, проходящим восстановление в госпиталях, жителям ДНР и ЛНР, временным переселенцам в ПВР, а также семьям участников СВО.