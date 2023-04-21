В Самарской области объявлен конкурс на рецепт лучшего яблочного варенья

17 апреля 2023 года дан старт конкурсу «Лукошко семейных рецептов» по изготовлению варенья на основе яблок. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого достаточно заполнить форму участника, указать свои данные, способ связи и записать рецепт, перейдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6437ee0384227c042113352f.

Победители конкурса «Лукошко семейных рецептов» получат в подарок саженцы яблонь от ведущих самарских плодопитомников, а самые интересные идеи войдут в сборник самарских рецептов яблочного варенья «Из Самары с любовью».

Изготовленное по лучшим семейным рецептам варенье из яблок будет передано нашим бойцам, военнослужащим, находящимся в зоне СВО, раненным, проходящим восстановление в госпиталях, жителям ДНР и ЛНР, временным переселенцам в ПВР, а также семьям участников СВО.