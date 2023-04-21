Совещание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России состоялось в Тольятти 21 апреля 2023 года

Мероприятие прошло на базе технопарка «Жигулевская долина». Фото: министерство экономического развития СО

21 апреля 2023 года в конгресс-центре технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в Тольятти состоялось совещание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ (АКИТ РФ). Участие в нем приняли представители 50 субъектов страны. Перед началом совещания к присутствующим обратился министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

– Перед отечественными промышленными предприятиями открываются новые возможности по импортозамещению и развитию кооперационных связей. Минпромторг, помимо прочего, реализует механизмы по созданию готовой промышленной инфраструктуры. Уверен, что это позволит ускорить решение задач по обеспечению отечественной промышленности необходимыми технологиями и компонентной базой, – подчеркнул Денис Мантуров.

Директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко, приветствуя участников, отметил, что мероприятие впервые прошло не в Москве, а на базе технопарка, при том одного из лучших в РФ. А министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что регион и «Жигулевская долина» всегда рады приветствовать членов Ассоциации.

– Благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, в Самарской области созданы все условия для развития бизнеса. Мы всегда готовы транслировать свой опыт другим регионам – членам Ассоциации, а также перенимать их практики, – поделился Дмитрий Богданов.

Участники обсудили механизмы, направленные на импортозамещение, формирование кластеров и привлечение инвестиций, которые начали действовать с 1 января 2023 года, а также ряд других вопросов.