Уровень воды в Волге в Самарской области превысил многолетние значения в апреле 2023 года

В этом году водоемы вскрылись ото льда раньше срока Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области уровень воды в Волге весной 2023 года превысил средние многолетние значения. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.

Так, у берегов Самары река поднялась более, чем на метр. Эти показатели оказались выше средних многолетних значений на 210 см. Вода в Волге также оказалась теплее обычного – она прогрелась до 3,1 градуса, что на 1,1 градус выше нормы.

На Куйбышевском водохранилище, напротив, наблюдалось снижение уровня воды на 1-31 см за сутки. 20 апреля показатели достигли 52,60- 52,73 метров.

– Водохранилище очистилось ото льда 7 апреля. Это на 23 дня раньше нормы. Уровень воды в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС составляет 52.60 метра, что выше среднемноголетнего значения на 167 см. В районе Тольятти температура воды 4,9 градусов, что на 3,5 градуса выше нормы, – отмечают специалисты.

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