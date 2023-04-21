Жителей Самарской области ждут холодные выходные 22-23 апреля 2023 года

В регионе также ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящие выходные в Самарской области будут не самыми приятными. В регион нагрянут небольшие холода. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

– В Самарской области ожидаются небольшие и умеренные дожди. В дальнейшем, с ростом атмосферного давления, осадки постепенно прекратятся, небо прояснится и температура воздуха в дневные часы вновь вернется к 20-градусной отметке, – пояснили синоптики.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу, 22 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь. Температура воздуха опустится до +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +11, +16 градусов. Осадки при этом не отступят, а порывы северо-восточного ветра достигнут 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 23 апреля, в регионе станет немного теплее – до +21 градуса. Существенных осадков не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.