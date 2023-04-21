Огонь охватил поля под Тольятти вечером 21 апреля 2023 года

Площадь пожара оказалась внушительной. Фото: vk.com/tlt_01

В Самарской области продолжается череда природных пожаров, начавшаяся в регионе в начале месяца. На этот раз огонь охватил поле под Тольятти. Информацию сообщили местные жители.

По словам очевидцев, возгорание произошло вечером в пятницу, 21 апреля 2023 года, за Московским проспектом. Огонь охватил огромный участок поля – пожар было заметно из соседних кварталов.

– На улице ветер, площадь пожара большая, и он быстро разносится. Но на месте происшествия уже видны пожарные службы, – поделились тольяттинцы.

Отметим, что официальная информация о возгорании в настоящий момент не поступала.

Напомним, в Самарской области в конце апреля установилась сухая погода. В большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность лесов - 4 класс. В региональном ГУ МЧС отмечают, что нередко природные пожары происходят по вине человека и просят соблюдать простые правила: отказаться от походов в лес, не жечь сухую траву и не разводить костры рядом с лесами.

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