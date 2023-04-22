Изменения в закон внесут по требованию прокуратуры. Фото: Самарская губернская дума

Депутатам Самарской губернской думы добавят ограничений и запретов относительно коррупции. Такое требование содержится в протесте первого заместителя прокурора Самарской области. Он выдвинул его, ознакомившись с региональным законом «О статусе депутата Самарской губернской думы».

Представитель надзорного ведомства потребовал внести изменения сразу в две статьи закона.

Статью 3 дополнили положением об обязанности депутата Думы соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции.

Также изменения предлагается внести в статью 19. Она определяет, сколько времени депутат, реализующий свои полномочия без отрыва от остальной деятельности, может посвятить своей депутатской нагрузке. Это позволит защитить их трудовые права.