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НовостиОбщество21 апреля 2023 22:01

Депутатам Самарской губернской думы добавят ограничений и запретов относительно коррупции

Такое требование выдвинул прокурор
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Изменения в закон внесут по требованию прокуратуры. Фото: Самарская губернская дума

Изменения в закон внесут по требованию прокуратуры. Фото: Самарская губернская дума

Депутатам Самарской губернской думы добавят ограничений и запретов относительно коррупции. Такое требование содержится в протесте первого заместителя прокурора Самарской области. Он выдвинул его, ознакомившись с региональным законом «О статусе депутата Самарской губернской думы».

Представитель надзорного ведомства потребовал внести изменения сразу в две статьи закона.

Статью 3 дополнили положением об обязанности депутата Думы соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции.

Также изменения предлагается внести в статью 19. Она определяет, сколько времени депутат, реализующий свои полномочия без отрыва от остальной деятельности, может посвятить своей депутатской нагрузке. Это позволит защитить их трудовые права.